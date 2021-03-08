Снегопады и похолодание: чем удивит погода 8 марта

С севера в Украину движется холодный атмосферный фронт. Снег уже пересек границу нашей страны, в северных районах Сумской области наблюдаются снегопады.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Диденко отметила, что в понедельник, 8 марта, холодный атмосферный фронт будет продвигаться в южном направлении, предопределяя периодически снег. Ветер еще будет оставаться резким.

По ее словам, ночью в некоторых регионах Украины будет наблюдаться небольшой мороз, а днем ​​столбики термометров поднимутся не выше 1 … 4 градусов тепла. Немного теплее будет на юге страны – там ожидается + 5 … + 8 градусов.

Погода в Украине/ Фото: Facebook



Погода в Украине/ Фото: Facebook



Погода в Украине/ Фото: Facebook



"Все эти три карты – реальной атмосферной ситуации на вечер воскресенья. Первая – фото со спутника. Вторая – с изображениями циклонов и атмосферных фронтов. Третья – реальной погоды", – прокомментировала синоптик карты погодных условий в Украине.

Ранее мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности