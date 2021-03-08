Принц Гарри и Меган Маркл рассказали Опре Уинфри о тайнах британской монархии

Наследник британского престола принц Чарльз перестал общаться со своим сыном принцем Гарри, узнав о его решении вместе с супругой Меган Маркл отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Об этом рассказал сам принц Гарри в интервью Опре Уинфри для телекомпании CBS.

Принц Гарри пояснил, что решение отказаться от статуса старших членов королевской семьи было принято из-за "отсутствия понимания и отсутствия поддержки".

Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня изложить все это письменно… Мне нужно было сделать это для своей семьи, … для моего собственного психического здоровья, моей жены, а также для (сына) Арчи, потому что я мог видеть, к чему все это приведет.

Принц Гарри заявил, что "шокирован" тем, что его лишили личной охраны. И признался, что семья буквально "отсекла" его в финансовом плане. Живут супруги на наследство от его матери, принцессы Дианы.

Меган Маркл призналась, что испытывала желание покончить жизнь самоубийством, столкнувшись с презрением и неприятием королевской семьи. По ее словам, перед рождением сына Арчи представители двора были обеспокоены тем, "насколько темной будет его кожа", и обсуждали это с принцем Гарри.

Мне было очень стыдно говорить об этом, и особенно стыдно признаться об этом Гарри, потому что я знаю, какую утрату он пережил. Но я знала, что если я не скажу это, но я так и поступлю – и мне тогда просто не хотелось жить дальше.

Принц Гарри считает, что история его матери, принцессы Дианы (простой британки, вышедшей замуж за принца) повторяется с Меган Маркл, мать которой афроамериканка.

Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи в 2020 году. В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.

Герцогиня Корнуоллская Камилла, принц Уэльский Чарльз, мать Меган Дориа Рэгланд, принц Гарри и Меган Маркл с их сыном Арчи, Джейн Феллоуз, Сара Маккоркодейл, принц Уильям и его супруга Кейт

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что до разрыва с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. Представители герцога и герцогини назвали эти обвинения ложью.

В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в купленном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи. 14 февраля они объявили о том, что ожидают второго ребенка – девочку.

По материалам: Подробности