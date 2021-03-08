Общество
9 марта в большинстве областей Украины – без существенных осадков
Вовторник, 9марта, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве областей существенных осадков непредвидится, лишь ввосточной части страны ожидаются кратковременные дожди смокрым снегом, надорогах гололедица.
©pixabay.com
Ветер северо-западный, 4-13м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −9…−6 °С, днем температура воздуха составит −3…0 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −11…−4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−7…−5 °С, днем температура воздуха поднимется до−2…+1 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −6…−1 °С, днем воздух прогреется до0…+4 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo