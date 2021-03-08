Общество

9 марта в большинстве областей Украины – без существенных осадков

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Вовторник, 9марта, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве областей существенных осадков непредвидится, лишь ввосточной части страны ожидаются кратковременные дожди смокрым снегом, надорогах гололедица.

9 марта в большинстве областей Украины – без существенных осадков

©pixabay.com

Ветер северо-западный, 4-13м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −9…−6 °С, днем температура воздуха составит −3…0 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −11…−4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−7…−5 °С, днем температура воздуха поднимется до−2…+1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −6…−1 °С, днем воздух прогреется до0…+4 °С.

9 марта в большинстве областей Украины – без существенных осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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