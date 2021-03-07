СНБО изменит важное правило введения карантина в Украине

Совет национальной безопасности и обороны хочет предоставить возможность объединенным территориальным общинам (ОТГ) самостоятельно решать вопросы введения карантина в Украине.

Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, специалисты изучат ситуацию с уровнем заболеваемости в каждой из 1002 общин, после чего общины должны запустить карантинные мероприятия.

По его словам, в СНБО придерживаются точки зрения, согласно которой вопросы запуска противоэпидемиологических ограничений должны самостоятельно решаться на уровне объединенных территориальных громад.

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"У нас как у оператора по нацбезопасности и обороны есть предложение, чтобы все эти вопросы (введение карантина) рассматривались в разрезе каждой объединенной территориальной общины", – сказал Данилов.

Данилов отметил, что сегодня в Украине уже 1002 территориальных общины. Как только специалисты проведут оценку ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, громады должны принять решения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19.

"После того, как эпидемиологи дадут оценку состояния дел с заболеванием на территории отдельной общины, она должна осуществить ограничительные меры, чтобы исключить распространение коронавируса", – подчеркнул Алексей Данилов.

Ранее сообщали, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине.

Кроме того, Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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По материалам: Подробности