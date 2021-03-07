Приметы на Масленицу: что нельзя делать с 8 по 14 марта

Масленица 2021 – праздник восточных славян, который длится неделю перед Великим постом.

С этим праздником связано немало суеверий – люди из поколения в поколение передавали знание о том, что можно и нельзя делать на Масленицу.

Народные приметы на Масленицу возникли еще в древние времена. Чем старше становился праздник, тем больше совпадений подмечал народ. Причем, приметы часто варьировались в зависимости от региона.

Приметы по дням недели на Масленицу 2021

Понедельник – встреча, начало Узкой Масленицы. В первый день Масленичной недели положено выпекать первый масленичный блин, чтобы вся неделя выдалась богатой на угощения.

Вторник – заигрыши. В этот день молодежь собиралась вместе – парни знакомились с девушками и присматривали себе жену. Считалось, что если познакомиться на Сырной седмице, то уже к Красной горке можно и свадьбу играть.

Среда – лакомка. День, когда принято ходить к теще на блины. Чем дружелюбнее теща к зятю, чем больше блинов он съест у нее в доме, тем счастливее будет супружеская жизнь молодых.

Четверг – разгул, начало Широкой Масленицы. В этот день буквально нельзя не веселиться, иначе можно было схлопотать общественное осуждение и горести, которые, согласно приметам, обрушивались на голову такого человека.

Пятница – тещины вечерки. Пришла очередь и теще наведаться в гости к зятю. Правила такие же – чем дружелюбнее и щедрее будет зять, тем лучше сложится жизнь молодой семьи.

Суббота – золовкины посиделки. Молодая невестка собирала родственниц со стороны мужа и потчевала их всевозможными угощениями. Суббота была последним днем перед Великим Постом, когда можно было гулять и веселится.

Воскресенье – проводы. Народ завершал праздничные гуляния и начинал подготовку к строгому Великому Посту. Именно в этот день сжигали чучело Масленицы – в ознаменование наступающей весны. Существовало жутковатое суеверие, что если хотя бы издалека не взглянуть на горящее чучело, то скоро умрешь.

Блинные приметы на Масленицу 2021

Главный герой Масленицы – золотой румяный блин, напоминающий солнышко, по которому истосковались люди за время долгой зимы. По количеству испеченных блинов и их форме судили о своем будущем.

Сколько золотых блинов испечет хозяйка – столько солнечных дней ждать в следующем году. Но здесь нужно знать меру, иначе можно перестараться и навлечь на себя зной и засуху.

Первый блин, выпекаемый в понедельник Масленичной недели, нужно отдать неимущим – на помин души усопших родственников.

Если первый блин у хозяйки получился пропеченный и румяный, семья весь год не будет знать болезней. А если наоборот, то придется бороться с недугами.

Если первый блин получился тонким и кружевным – жизнь будет в следующем году легкая и благостная. Если толстый и плотный – придется много и долго трудиться.

Нельзя резать блины ножом – использование острых предметов может навлечь беду.

Приметы погоды на Масленицу 2021

Если воскресенье перед Масленичной неделей выдалось пасмурным и дождливым – весной непременно отправляйтесь по грибы, будет большой урожай.

Если в канун Масленичной недели ударил мороз – лето будет теплым, но не жарким.

Если в последний день Сырной седмицы плохая погода, значит всю весну, наоборот, будет ясно и тепло.

Если на Масленицу на крышах увидите много сосулек, то предстоящий год будет урожайным и успешным для новых начинаний.

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По материалам: Подробности