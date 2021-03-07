Общество
Погода в Украине 8 марта: облачно с прояснениями, дожди со снегом
Впонедельник, 8марта, вУкраине ожидается переменная облачность, вбольшинстве областей, кроме южных, прогнозируются кратковременные дожди смокрым снегом, наотдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.
©pixabay.com
Ветер северо-западный, юго-западный, 3-12м/с, порывы до15-18м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −7…−4 °С, днем температура воздуха составит +1…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −6…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−5…−3 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+6 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −3…0 °С, днем воздух прогреется до+5…+8 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo