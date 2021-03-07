Когда для украинцев откроются границы ЕС: названы три сценария

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина спрогнозировала три сценария открытия границ для украинцев в ЕС на период отпусков.

По первому из озвученных сценариев, в случае продолжения жестких локдаунов по всему миру украинцы будут ограничены в выборе стран для путешествий на летний отдых. На данный момент Государственная авиационная служба утвердила перечень "открытых" стран, среди которых те, что пользуются популярностью у украинских туристов – Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и др.



По второму сценарию, открытию стран ЕС может поспособствовать снижение уровня заболеваемости в Украине. Динамика заболеваемости, которая наблюдается сейчас в Европе и в Украине, дает надежду на то, что к концу весны украинцы будут иметь более широкий доступ за границу, чем сейчас.

Третий сценарий предполагает доступ в определенные страны после прививки вакциной от коранавируса. К летнему сезону дефицита в доступе к вакцине должно стать поменьше и это упростит поездки украинцев за границу.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. Также сообщалось, что Кипр с 1 марта открывает границы для граждан 56 стран.

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По материалам: Подробности