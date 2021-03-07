Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года для каждого знака зодиака

Астрологи рассказали, каким будет настроение звезд и планет для каждого знака зодиака, а также где можно будет найти удачу.

С 8 по 14 марта астрологи советуют как можно меньше времени проводить в уединении. Звезды сулят удачу тем, кто будет постоянно общаться с близкими людьми, но это свойственно не всем знакам зодиака.

Овен

Эта неделя будет очень благоприятна для финансовой сферы. Более того, в эти семь дней планеты и звезды не станут менять свою энергетику, поэтому данное время будет еще и стабильным. Астрологи рекомендуют как можно чаще окружать себя цветами, привлекающими богатство и удачу. Не стоит забывать и про любовь. На этой неделе можно начинать новые и завершать старые отношения.

Телец

Тельцам нужно проводить больше времени с добрыми людьми. Они помогут достичь внутреннего равновесия и гармонии. Также полезно будет общаться с людьми, которые более успешны. У них можно многому научиться. Эта неделя хороша для обучения и получения знаний. Астрологи считают, что у Тельцов наступает благоприятное время для знакомств. Не стоит торопить события — пусть все идет размеренно, спокойно.

Близнецы

Это очень яркая и эмоциональная неделя для Близнецов. Астрологи считают, что им удастся победить остатки зимней хандры. Большая удача ожидает тех, кто находится в поисках второй половинки или новой работы. Это идеальное время для обучения и обретения новых навыков. Очень хорошо пройдет адаптация к новым условиям. Эксперты рекомендуют представителям этого знака остерегаться общения с завистливыми людьми, неприятными личностями.

Рак

Понедельник будет единственным неблагоприятным днем. Чтобы неделя началась успешно, Ракам стоит последовать советам экстрасенсов. Если в этот день возможны конфликты, то в остальные шесть ночные светила помогут сгладить острые углы и внутренние переживания. В семье и в любви будет царить гармония. Не нужно ставить вторую половинку и близких в жесткие рамки. Большая удача ждет творческих людей. К ним в голову придут новые идеи, которые помогут Ракам убедить коллег и начальство в своей состоятельности.

Лев

Львам на этой неделе Вселенная поможет понять, чего они хотят от жизни. Наступает очень важное время, в которое могут приходить озарения. Необходимо адекватно воспринимать критику и стараться прислушиваться к внутреннему голосу. Он точно не обманет Львов в период с 8 по 14 марта. Что касается окружающих, то Львам стоит опасаться фальшивых чувств людей, притворства и лжи. На горизонте могут возникнуть новые неприятности, если принимать все сказанное за чистую монету. Большие проблемы ждут тех, у кого ревнивая вторая половинка.

Дева

У Дев возможен недостаток удачи в конце недели. У людей этого знака будет стимул для совершенствования, но может не хватать сил и уверенности в себе. Для этого придется окружать себя правильными людьми, которые не сомневаются в их способностях. Также эта неделя отметится платой за прошлые ошибки. Астрологи настоятельно рекомендуют Девам не перекладывать ответственность на других людей.

Весы

Первая половина недели обещает быть динамичной и непредсказуемой. Весам стоит позаботиться об эмоциональном здоровье и усилении энергетики. Необходимо в равной степени прислушиваться к внутреннему голосу и советам близких. Если появится желание отгородиться от людей и побыть в уединении, лучше так не делать. От окружающих будет исходить много созидательной энергии, которой мало не бывает. Неделя благоприятна для поездок и шоппинга.

Скорпион

У Скорпионов наступает идеальное время для любви. Большой успех ожидает тех, кто находится в поисках второй половинки. На этой неделе Скорпионам будут встречаться новые люди, многие из которых произведут неизгладимое впечатление. Не нужно прыгать в омут любви с головой без оглядки. Что касается сферы денег и работы, то тут Скорпионов ожидает спокойствие и размеренность. Можно совершать плановые покупки, заниматься решением текущих проблем.

Стрелец

Стрельцам, которые хотят преуспеть в финансовой сфере, необходимо перестать совершать ошибки, приводящие к невезению. Астрологи советуют пересмотреть свое поведение, провести честный самоанализ. В четверг и пятницу можно начинать новые дела. Добиваться хороших результатов многим Стрельцам удастся с первой попытки. Главное помнить о том, что вся суть — в мелочах, в деталях. Также неделя очень благоприятна для расставания с ненужными вещами. В конце недели можно устроить себе небольшую эмоциональную встряску, сменить обстановку.

Козерог

У Козерогов сейчас очень хорошее время для физической активности, поисков вдохновения. Можно заниматься спортом, посещать бассейн. Высока вероятность того, что это перерастет в позитивную привычку. Физическая активность повысит настроение и сделает Козерогов более притягательными для противоположного пола. Всем, кто уже находится в отношениях, астрологи советуют открыться полностью второй половинке. Нужно быть честными и искренними. Так любимый человек поймет свою важность.

Водолей

Водолеи относятся к самым выносливым, стойким и сильным знакам зодиака. Это их время, потому что они смогут показать все свои лучшие стороны коллегам по работе, начальству и близким людям. Водолеи будут востребованы у противоположного пола. Им улыбнется удача в творческой деятельности. Эту неделю можно посвятить решению юридических проблем, поискам новой работы. Также полезными станут дорогостоящие покупки. На выходных возможны перепады настроения, но с этим Водолеи смогут справиться.

Рыбы

Большая удача будет следовать за Рыбами, которые находятся в отношениях, так что одиноким представителям знака стоит сфокусироваться на поисках любви. Избавиться от одиночества помогут лучшие заговоры, обряды и талисманы на любовь. Эта неделя может подарить Рыбам то, чего они хотят больше всего на свете. Удача последует за уверенными в себе людьми и за теми, кто умеет мечтать. Период с 8 по 14 число станет отправной точкой в новую жизнь. Рыбы станут богаче, счастливее и привлекательнее.

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По материалам: Подробности