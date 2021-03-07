26-летней врачу из Запорожья посмертно присвоят звание Героя Украины

26-летней врачу-анастезиологу Ольге Гливе, которая погибла во время жуткого пожара в Запорожской инфекционной больнице, посмертно присвоят звание Героя Украины.

За соответствующее решение проголосовали 254 народных депутата, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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"26-летняя Ольга Глива – медик-Герой даже без отличий. Она навсегда останется такой светлым человеком и настоящим профессионалом в сердцах тех, кто его знал. Но почтить ее на государственном уровне – наш долг и наше уважение всем медикам в ее лице", – отметил глава Минздрава.

Он также напомнил, что доктор погибла 4 февраля в страшном пожаре в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы. Она могла выжить, но до последнего спасала пациентов с COVID-19, которые находились на аппаратах ИВЛ и не могли выбраться сами.

"Я был там сразу после трагедии и знаю, как трудно коллеги и пациенты переживали эту потерю, не говоря о близких и родных. Ровно месяц назад, 7 февраля, ее похоронили в родном Кропивницком. Врач Ольга – образец самоотверженного труда десятков тысяч украинских медиков, для которых клятва Гиппократа – не пустой звук", – добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что полиция объявила работнику больницы подозрение в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей. Также мы писали о том, что полиция рассматривает несколько версий пожара. В том числе не исключено, что пожар в больнице для пациентов с COVID возник в результате поджога.

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По материалам: Подробности