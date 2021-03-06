” src=”/wp-content/uploads/2021/03/78f69a4d3e29bd5d1a56823731235124.jpg” alt=”Украина снова сократила список стран "красной зоны"” width=”100%” />

По состоянию на 5 марта Украина снова сократила список стран "красной зоны". Теперь в него входят 54 страны, неделей ранее было 61.

В частности, в "красный список" перешли Болгария и Кипр. В "зеленый" – Парагвай, Аргентина, Сент-Винсент и Гренадины, Панама, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Катар и Португалия.

При этом популярные среди украинцев Чехия, Черногория, Израиль, Словакия, Албания, Венгрия, Молдова, Франция, Польша и США остаются в "красной зоне".

Читайте также, Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

Кроме того, у жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. В настоящее время первую дозу вакцины получили 60% населения.

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По материалам: Подробности