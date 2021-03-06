В Украину идет похолодание: прогноз погоды на выходные

В ближайшие три дня температура местами снизится до восьми градусов мороза, но будет солнечно. На выходных в Украине начнется похолодание, которое продолжится на следующей неделе.

Так, в субботу, 6 марта, днем будет преимущественно плюсовая температура, а ночью до -7 градусов.

Холоднее всего будет в центральных и северных регионах: от +1 до +3 днем и до -7 ночью. Теплее всего – на юге – до +5 днем.

В Киеве днем от +1 до +3, а ночью от -4 до -6.

В воскресенье, 7 марта, в западных областях и на юге температура поднимется до +8 градусов днем, но упадет до -5… -8 ночью.

На севере, в центре и востоке днем от +1 до +4, а ночью до -8.

В Киеве днем до +3, а ночью до -6.

В понедельник, 8 марта,на востоке и юге от +2 до +8 днем, а ночью -1… +2.

На западе, севере, в центре и Киеве днем от -1 до +1, а ночью от -1 до -4.

Ранее сообщали, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. Первое ощутимое потепление придет в страну уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным.

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По материалам: Подробности