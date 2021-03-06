Общество

Когда начинается Великий пост-2021: главные правила и запреты

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Когда начинается Великий пост-2021: главные правила и запреты

Приближается Великий пост 2021, который продлится до самой Пасхи.

Традиционно Великий пост длится ровно 47 дней, установлен он был в память о 40 днях, проведенных Иисусом Христом в пустыне.

В этот период следует не только придерживаться определенного режима питания, исключая потребление продуктов животного происхождения, но и очистить душу от негативных мыслей, зависти.  В Великий пост нельзя устраивать праздники и веселья.
 
Великий пост считается самым строгим из всех православных постов, в 2021-м году он начнется 15 марта, а завершится 1 мая – в канун Пасхи.

В первую и последнюю неделю Великого поста действуют самые жесткие ограничения в питании, есть можно только растительную пищу.

В меню поста должны входить преимущественно каши, бобовые, грибы, овощи и фрукты, различные варенья и соленья, мед, орехи и сухофрукты. Пища готовится с добавлением растительного масла.

Рыбу и морепродукты разрешается ставить на стол дважды за весь период Великого поста. Это праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, который выпадает на 7 апреля, а также Вербное воскресенье – 25 апреля.

Истинные верующие по понедельникам, средам и пятницам придерживаются сухоядения, то есть, едят пищу, которую не поддавали термической обработке.

По вторникам и четвергам готовят горячие овощные блюда, но без растительного масла. Его можно есть только по субботам и воскресеньям. 

Читайте также, приметы на Масленицу, и что нельзя делать с 8 по 14 марта. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
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