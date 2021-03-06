Общество

7 марта в Украине существенных осадков не ожидается, днем до +6 °С

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Ввоскресенье, 7марта, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве областей существенных осадков неожидается, лишь вотдельных районах Черниговской области возможен кратковременный дождь смокрым снегом.

7 марта в Украине существенных осадков не ожидается, днем до +6 °С

©pixabay.com

Ветер западный, юго-западный, 5-12м/с, порывы до18-20м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −6…−5 °С, днем температура воздуха составит +2…+5 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −7…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +3…+6 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−10…−6 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −6…−3 °С, днем воздух прогреется до+3…+6 °С.

7 марта в Украине существенных осадков не ожидается, днем до +6 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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