Общество
7 марта в Украине существенных осадков не ожидается, днем до +6 °С
Ввоскресенье, 7марта, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве областей существенных осадков неожидается, лишь вотдельных районах Черниговской области возможен кратковременный дождь смокрым снегом.
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Ветер западный, юго-западный, 5-12м/с, порывы до18-20м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −6…−5 °С, днем температура воздуха составит +2…+5 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −7…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +3…+6 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−10…−6 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+4 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −6…−3 °С, днем воздух прогреется до+3…+6 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo