В Сумах проезд для школьников в общественном транспорте сделали бесплатным

В Сумах с 5 марта все школьники могут бесплатно ездить в коммунальном общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Исполнительный комитет внес изменения в решение от 15 января 2019 №20 "Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП СГС "Электроавтотранс" (с изменениями).

Эти изменения предусматривают предоставление для учащихся 1-11 классов стопроцентной льготы на проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах. Мэр Сум Александр Лысенко так прокомментровал нововведение:

Исполком принял важнейшая решения для общества, и оно будет действовать на постоянной основе. Это хороший подарок детям и их родителям, ведь позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет сумчан.

Бесплатный проезд для школьников действует при наличии ученического билета.

Ранее "Подробности" писали о том, что в ближайшее время в Киевской области вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Перевозчики пересматривают цены на отдельных маршрутах в Броварах, Боярке, Ирпене и Белой Церкви. Подорожание проезда в общественном транспорте будет в пределах 10-15%.

По материалам: Подробности