Жителей Украины предупреждают о повышении уровня рек

На COVID-вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев

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Приближается к 10 тысячам: в Минздраве обнародовали данные о вакцинации украинцев