Жителей Украины предупреждают о повышении уровня рек
Впятницу, 5марта, прогнозируется повышение уровней воды нареках бассейнов Западного Буга иПрипяти на0,1-0,7м над текущими уровнями. Ожидается выход воды напойму ипоследующее затопление заводей воЛьвовской, Волынской, Ровненской иЖитомирской областях, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений изатопление сельхозугодий вприречных населенных пунктах Старовыжевского, Ратновского иМаневичского районов Волынской области, Рокитновского района Ровненской области, Емильчинського района Житомирской области иотдельных районов Червонограда нареке Солокия воЛьвовской области (уровень опасности «желтый»).
Нареке Рата воЛьвовской области возможно превышение отметок частичного затопления отдельных объектов идомов вселах Селец иМежиречье (уровень опасности «оранжевый»).
5марта нареках бассейна Днестра воЛьвовской иИвано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды на0,2-0,7м над уровнями, измеренными 4марта в8:00, без негативных последствий. Нареке Стрвяж возле села Лука воЛьвовской области ожидается последующее затопление поймы (уровень опасности «желтый»).
5-6 марта нареке Вишня вселе Твиржа (бассейн Сяна) ожидается дальнейший постепенный подъем уровня воды на0,1-0,3м над уровнем, измеренным 4марта в8:00, ожидается последующее затопление поймы исельхозугодий (уровень опасности «желтый»).
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По материалам: Gismeteo