В горах Ивано-Франковской области ожидается значительная лавиноопасность

Вовторник, 2марта, навысокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком.

Перед тем, как выдвинуться вгорный район, следует проинформировать других людей отом, куда высобираетесь икогда выпланируете добраться доцели. Сверьтесь спрогнозом погоды втой местности, куда выидете, атакже вблизлежащих районах. Помните, что погодные условия ввысокогорье могут резко ухудшиться.

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По материалам: Gismeteo