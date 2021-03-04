С потеплением на планете станет больше летних гроз – исследование

Климатические эксперты изУниверситета Ньюкасла, Англия, выяснили, что повышение температуры приведет кусилению экстремальных осадков снаибольшим увеличением кратковременных гроз, сообщает Phys Org.

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Новое исследование подтвердило, что потепление внекоторых регионах Великобритании приведет кувеличению интенсивности кратковременных осадков, которые происходят летом ивызывают внезапные наводнения. Эта интенсивность нарастает быстрее, чем вовремя зимних штормов.

Осадки усиливаются соскоростью, соответствующей росту атмосферной влажности. Повышение температуры внекоторых регионах влияет наэкстремальные ливни больше, чем наувеличение атмосферной влажности. Поскольку более теплый воздух содержит больше влаги, интенсивность ливней возрастает именно спотеплением.

Это означает, что внезапные наводнения, вероятно, станут частью британского климата вбудущем. Впоследние годы непродолжительные, нообильные ливни вызвали серьезный ущерб повсей Великобритании. Масштабные наводнения иоползни произошли вавгусте 2020года, азагод доэтого вовремя значительных осадков было повреждено водохранилище Тоддбрук вПик-Дистрикт.

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По материалам: Gismeteo