Еда на Масленицу: что приготовить, кроме блинов

8 марта 2021 года у православных христиан начнется Масленица. Сырная неделя продлится до 14 марта 2021 года. Все мы знаем, что по традиции в этот праздник готовят блины. Однако, есть их одних всю неделю наверняка надоест. "Подробности" расскажут вам, чем таким вкусным накормить семью в Масленицу.

У каждого дня масленичной недели есть свое название:

Понедельник – Встреча;

Вторник – Заигрыши;

Среда – Лакомка;

Четверг – Разгуляй;

Пятница – Тещины вечерни;

Суббота – Золовкины посиделки;

Воскресенье – Прощеный день.

Во время Масленицы церковный устав запрещает употреблять мясо. При этом разрешены сливочное масло, сыр, яйца, молоко и рыба. Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовут гостей и везде ими угощают. Их традиционно начиняют икрой, творогом, сметаной или вареньем.

Помимо блинов, на Масленицу принято готовить оладьи, пироги, вареники, сырники, пышки, булочки, печенье "хворост" и разнообразную выпечку. А в Прощеное воскресенье, последний день перед Великим постом, главное блюдо на столе – яичница.

Читайте также, когда Масленица в 2021 году, и что нельзя делать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности