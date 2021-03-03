Общество

В нескольких областях Украины ожидается подъем уровня рек

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Вовторник, 2марта, нареке Рата научастке Волица-Междуречье воЛьвовской области ожидается подъем уровней воды на0,3-0,8м над показателями, измеренными 28февраля в20:00, споследующим затоплением заводей исельскохозяйственных угодий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

В нескольких областях Украины ожидается подъем уровня рек

©Media Polesye

Возможно достижение ипревышение отметок затопления хозяйственных объектов, отдельных участков идомов вЧервоноградском районе Львовской области (уровень опасности «оранжевый»).

2и3марта нареках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на0,1-0,5м над уровнями, зафиксированными 28февраля в8:00. Нареке Горынь возможен выход воды напойму врайоне поста города Дубровица Ровненской области, вероятно последующее затопление пойменных территорий вРатновском, Любешовском иСтаровыжевском районах Волынской области, атакже вЗаречненском районе Ровненской области. Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (дворов, хозяйственных построек) вприбрежных населенных пунктах Ратновского района Волынской области (уровень опасности «желтый»).

В нескольких областях Украины ожидается подъем уровня рек

©mukachevo.net

По материалам: Gismeteo

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