Общество

Летнее время 2021: когда переведут часы

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Летнее время 2021: когда переведут часы

Ежегодно в Украине в последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время. В ночь с 27 на 28 марта 2021 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время.

Для этого необходимо перевести стрелки часов на 1 час вперед.

Летнее время 2021: когда переведут часы

Напомним, перевод стрелок часов в Украине делают дважды в год, начиная с 1996 года, когда Кабинет министров опубликовал постановление "О порядке исчисления времени на территории Украины". Переход на летнее время, соответственно, происходит в последнее воскресенье марта.

Процедура перевода часов уже более сотни лет будоражит разные страны, в том числе и Украину. Изначально главной целью перевода часов на летнее время называли экономию энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времяпровождения. Во многих странах летнее время так и называется – "daylight saving time" (DST) – т.е. время, сберегающее дневной свет.

Читайте также календарь православных праздников на март 2021.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Футбол: Буффон назвал крайнюю дату завершения карьеры

1 час ago

Илон Маск запускает Starship

1 час ago

Кравчук на заседании ТКГ поднял тему «непонятных людей» – Гармаш

2 часа ago

Танцевала с Путиным – попала в “Роснефть”: Россия “повысила” экс-главу МИД Австрии

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button