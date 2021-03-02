Общество

Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия

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Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал о том, когда в мире закончится пандемия коронавируса. Об этом он сказал в интервью CNN. 

Так,  по его мнению, пандемия завершится не ранее 2022-го года.

По его словам, нынешних мер для предотвращения пандемии недостаточно. Тем не менее, Гейтс назвал чудом тот факт, что в мире так быстро были созданы вакцины от коронавируса и началась массовая прививочная кампания.

Я думаю, что США смогут вернуться к почти докоронавирусной ситуации уже осенью, однако для победы над вирусом необходимо вносить больший вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину.

Он подчеркнул, что сейчас препараты получают в основном богатые страны, и его фонд озабочен этой проблемой.

По словам предпринимателя, появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022 год. Чтобы победить вирус в максимально сжатые сроки, принимаемые меры должны быть эффективнее.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс назвал главную проблему человечества. Так, по его словам, главной задачей человечества является достижение климатической нейтральности к 2050 году. Также он возложил главную роль в сохранении климата на атомную энергетику. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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