Погода в Украине 2 марта: в большинстве областей – без существенных осадков
Вовторник, 2марта, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, набольшей части территории страны существенных осадков непрогнозируется, вСумской, Полтавской иХарьковской областях пройдут небольшие дожди, временами— смокрым снегом.
©pixabay.com
Всеверных, западных ицентральных областях надорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с, порывы до15м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…0 °С, днем температура воздуха составит +2…+8 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −2…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +7…+12 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−3…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+6 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −2…+2 °С, днем воздух прогреется до+4…+7 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo