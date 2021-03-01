Общество

Погода в Украине 2 марта: в большинстве областей – без существенных осадков

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Вовторник, 2марта, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, набольшей части территории страны существенных осадков непрогнозируется, вСумской, Полтавской иХарьковской областях пройдут небольшие дожди, временами— смокрым снегом.

Погода в Украине 2 марта: в большинстве областей – без существенных осадков

©pixabay.com

Всеверных, западных ицентральных областях надорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с, порывы до15м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…0 °С, днем температура воздуха составит +2…+8 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −2…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +7…+12 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−3…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+6 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −2…+2 °С, днем воздух прогреется до+4…+7 °С.

Погода в Украине 2 марта: в большинстве областей – без существенных осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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