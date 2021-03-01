Общество

Необычно сильный отлив опустошил до дна каналы Венеции

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Вконце февраля Венеция пережила исключительный отлив, который привел кпересыханию каналов. Уровень воды составил всего 48см, традиционные гондолы илодки оказались бесполезны, алегендарный город-лагуна изменился донеузнаваемости, сообщает RTЕ.ie.

Венеция, известная вовсем мире своими живописными каналами иуникальной исторической архитектурой, лавирует между отливом иприливом, создающим колебания уровня воды примерно 50см.

Наводнения являются постоянной проблемой вгороде, расположенном нагруппе островов вморской лагуне усеверо-восточного побережья Италии. Каждое половодье наносит ущерб бесценным средневековым дворцам.

Наводнения вВенеции усугубились из-за изменения климата, город страдает отповышения уровня моря, необычно высоких приливов ипроседания грунта.

Сейчас вВенеции должен быть сезон половодья «acqua alta», который бывает соктября помарт.

Сильный отлив последовал зазначительным наводнением вдекабре 2020года, когда сеть барьеров небыла активирована иприлив достиг высоты 1,5м. Самое масштабное наводнение за50лет произошло в2019году, когда уровень воды поднялся на1,9м.

Необычно сильный отлив опустошил до дна каналы Венеции

©Manuel Silvestri/ Reuters

По материалам: Gismeteo

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