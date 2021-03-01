Общество

Череда трагедий: еще двое подростков выпали из окон

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Череда трагедий: еще двое подростков выпали из окон

В Чернигове 13-летний подросток выпал из окна восьмого этажа многоэтажки. 

Подростка госпитализировали.

Мальчик жив, находится в больнице. Что именно произошло, мы установим в ходе расследования. Говорить конкретно рано, но, по предварительной информации, "группы смерти" к этому не имеют отношения.

По факту происшествия открыто производство по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, на Харьковском шоссе в Киеве поздно вечером из окна дома выпала 15-летняя девочка.

Предварительно, с 6-го этажа выпала 15-летняя девушка. Разбилась насмерть. Ребенок-сирота. Ее воспитывала бабушка. Полиция выясняет обстоятельства.

"На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии. Девочка 2005 года рождения. Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьи. Во время падения телефон девочки разбился. Мобильное устройство отдали специалистам, которые собирают его буквально по крупицам. Это необходимо, чтобы восстановить все данные и круг общения ребенка", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа. Мальчику всего 3 года. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

Также мы писали о том, что в Одессе мужчина выжил после прыжка с 8 этажа. По некоторым данным пострадавший хотел совершить суицид из-за проблем в бизнесе, по другим – это произошло случайно.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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