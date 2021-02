В Китае зафиксирован самый теплый февральский день с температурой +25,6 °С

ВПекине 21февраля потеплело до+25,6 °С, что стало самой высокой февральской температурой завсю историю наблюдений встране. Температуры выше нормы были отмечены ивдругих частях Китая, атакже вЯпонии иотдельных районах Азии, сообщает The Washington Post.

Record February heat inBeijing, South Korea and parts ofJapan yesterday

Beijing was almost 6Chotter than its previous February record

Much more typical conditions this week however, with the temperature tomorrow just 4Cpic.twitter.com/4bTdLgMoXK

—BBC Weather (@bbcweather) February22, 2021

Метеорологи заявили, что воскресная температура вКитае превзошла рекорды теплой погоды вкаждый изтрех зимних месяцев. Декабрьский максимум составляет +14,2 °С, асамый высокий показатель января достиг +14,6 °С.

Весенняя погода пришла вПекин еще ссубботы, когда столбики термометров поднялись доотметки +20,7 °С.Впервые завсю историю наблюдений вгороде потеплело до+20°Свфеврале. Это стало рекордом, побив максимум +19,7 °С, зафиксированный 13февраля 1996года.

Экстремальным февральским температурам навостоке Китая предшествовало несколько национальных рекордов вМонголии. Впятницу вгороде Цецерлег установлен рекорд февральской температуры +15,3 °С.Предыдущий максимум составлял +14,6 °С, онбыл зарегистрирован в1992 году вДаланзадгаде. Новый рекорд был устрановлен всубботу, когда всомоне Ханбогд вцентральной части Монголии потеплело до+15,7 °С.

©Peking University

Теплая воздушная масса завыходные распространилась поЯпонии иКорейскому полуострову. В109 японских городах температура поднялась дорекордных уровней.

Аномальное тепло стало результатом совпадения наземных иаэрологических особенностей. Область высокого давления создала условия безоблачного неба, способствующего теплой погоде. Это усилило накопление солнечного света наповерхности земли, атакже вызвало поток теплых южных ветров, которые принесли жаркую воздушную массу сюга. Воздух был сухим, что позволило ему быстрее нагреться.

Жара вАзии может быть связана спогодой вСеверном полушарии, которая принесла вТехас сильный холод иснегопады. Над США струйный поток устремился наюг, позволив волне холодного воздуха распространиться набольшое расстояние. Тотже струйный поток пронесся над Европой, врезультате чего наюге возник гребень высокого давления, что привело кнетипичному февральскому теплу.

#GlamorChina Peach Blossoms are infull bloom atQujing, Yunnan province. #peachblossom pic.twitter.com/E9ilcoqwWr

—China Perspective (@China_Fact) February22, 2021

©Peking University

По материалам: Gismeteo