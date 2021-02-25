Общество

Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами

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Всвязи соттепелью 24февраля ввысокогорье Закарпатской области ивгорах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3уровень).

Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.

Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами

©Олег Стельмах

По материалам: Gismeteo

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