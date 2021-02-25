Осторожно: оттепель может вызвать сход лавин в Карпатах

В Украине заблокируют Livejournal и еще 425 сайтов

Погода в Украине 26 февраля: переменная облачность, днем местами до +16 °С

Молодая писательница из Одессы умерла от голода в Москве

В канадской провинции Остров Принца Эдуарда по городским улицам бродят тюлени

Иудеи начинают отмечать Пурим – самый веселый еврейский праздник

«Желтое» предупреждение: 24 февраля на дорогах Украины ожидается гололедица

Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

Погода в Киеве 24 февраля: небольшой дождь со снегом

Какие регионы остались без COVID-вакины