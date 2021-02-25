Общество

Осторожно: оттепель может вызвать сход лавин в Карпатах

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Всвязи соттепелью 25-26 февраля ввысокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей ивгорах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3уровень).

Осторожно: оттепель может вызвать сход лавин в Карпатах

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.

Осторожно: оттепель может вызвать сход лавин в Карпатах

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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