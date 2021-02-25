Морозы не отступают: прогноз погоды на 25 февраля

В четверг, 25 февраля, в Украине до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. В западных областях – от 10 до 14 градусов тепла, ночью температура опустится от -1 до 3 градусов. В центральных областях температура днем – от 7 до 9 градусов, ночная – от 0 до 2 градусов.

В северных областях 25 февраля температура воздуха днем будет держаться в пределах от -2 до 4 градусов, а ночью – от -1 до -13 по Цельсию.

В восточных регионах температура в пределах от 0 до 5, ночная температура – от -1 до –6.

На юге температура от 3 до 5 градусов днем, ночная – от -1 до -3 градусов.

Ранее сообщалось, что температура океанов побила 2900-летний рекорд. Изменение температуры океанических вод вызывает разрушительные изменения в глобальном климате.

Также мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной. Первое ощутимое потепление придет в страну уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности