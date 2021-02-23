В Украину возвращаются морозы: погода на 23 февраля

Погода в областях Украины во вторник, 23 февраля, будет очень разнообразной. На восток вернутся морозы, а на Западе – будет по-весеннему тепло.

Несмотря на морозы на всей территории Украины 23 февраля будет солнечно.

На Востоке Украины будет холоднее всего – температура воздуха опустится до -9…-13 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. В северо-западных областях столбик термометра поднимется до +5…+ 8 градусов, зато на северо-востоке ожидают минусы – -3…-5 градусов.

На юге страны будет теплее. Температура воздуха прогреется до +2…+8 градусов. Однако самую теплую погоду прогнозируют на Западе – + 6…+9 градусов.

В Киеве и центре Украины температура не поднимется выше нуля. Синоптики прогнозируют – -1…-3 градусов.

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По материалам: Подробности