Ученые дали тревожный прогноз по изменению климата в Украине

Украина очень уязвима для атмосферных явлений, которые вызывают глобальное потепление. С каждым годом лето по всей стране будет становиться все жарче и засушливее. Это пагубно скажется в первую очередь на сельском хозяйстве. Об этом рассказал известный биолог Стюарт Пимм, сообщает "Апостроф".

"Это будет уничтожать сельское хозяйство, биоразнообразие. И это может привести к вымиранию людей на этой территории. Вы знаете, что в Европе жара убила уже десятки тысяч человек", – рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что с каждым годом количество чрезвычайных погодных явлений увеличивается и это вредит как людям, так и животным.

Но люди могут изменить это. И первое, что можно сделать – это использовать возобновляемые источники энергии. Также можно полностью отказаться от ископаемого топлива.

Ученый пояснил, в ближайшие 20 лет человечество может отказаться от бензина и использовать электромобили. Также люди учатся экономить энергию.

Биолог также рассказал, что в США отказываются от ископаемого топлива и повсеместно переходят к ветряной и солнечной энергии. При этом "Зеленая энергия" становится более дешевой. Также Пимм призвал заботиться о природе и не загрязнять ее.

Ранее сообщали, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности