В Украине запустят “Сити-экспрессы”

В Украине запустят проект пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс". На первом этапе он реализуется в трех городах – Киеве, Харькове и Днепре.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".

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По его словам, данный проект поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.

"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр", – сказал глава государства.

Президент также отметил, что в Харькове и Днепре сейчас ведется работа по разработке концепции, а в Киеве уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Ранее сообщалось, что в украинских поездах появится Wi-Fi. На первом этапе проект будут внедрять в поездах категории "Интерсити +". Также мы писали о том, что к 8 марта "Укрзализныця" запустила восемь дополнительных поездов.

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По материалам: Подробности