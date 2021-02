В Саудовской Аравии эта зима выдалась впервые снежной за полстолетия

Саудовская Аравия ранее этой зимой столкнулась снеобычно холодной погодой. Температура упала ниже 0градусов поЦельсию, впервые за50лет впустыне прошел сильный снегопад, сообщает Sputnik.

تساقط الثلوج على #تبوك في #السعودية

.#الشارقة_للأخبار #الإمارات pic.twitter.com/fRlUTFWDRv

—الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) February18, 2021

Внекоторых частях Саудовской Аравии произошло чрезвычайно редкое для региона явление— снежная зима, поскольку наближневосточную страну обрушились метели. Наиболее серьезно отнепогоды пострадал регион Асир.

Местные жители всоцсетях поделились видео ифото, накоторых запечатлено невероятно большое количество снега впустыне. Один изсамых популярных роликов показывает потрясенных верблюдов, которые немогут понять, почему так холодно.

Algeria and Saudi Arabia deserts are covered insnow this January 2021as temperatures dipped to−2°C pic.twitter.com/HQchXw8hG2

—SᗯᗩᕼIᒪI~ᑭᑌᑎᗪIT (@YussufMwinyi) January18, 2021

По материалам: Gismeteo