Потепление: жителей Украины просят не выходить на тонкий лед

Спасатели призывают граждан непренебрегать предостережениями, находясь вблизи замерзших водоемов!

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«Взимний период лед, которой покрываются водоемы, несет потенциальную опасность для людей, которые выходят нанее. Резкие перепады температур, пренебрежение элементарными правилами безопасности, любознательность детей приводят ктрагическим последствиям»,— сообщает пресс-служба Государственной службы Укрианы почрезвычайным ситуациям.

Сначала месяца наводоемах Украины погибли поменьшей мере 23человека.

Специалисты Службы спасения напоминают: выходить налед можно только при устойчивой морозной погоды; запрещается выходить налед, толщина ипрочность которой вам неизвестны; переходить водоемы нужно вспециально обозначенных иоборудованных для этого местах; запрещается спускаться налыжах скрутого берега нанепроверенный напрочность итолщину лед; запрещается собираться нальду большими группами водном месте; нельзя выходить налед: вместе соединения рек; вслучае быстрого течения реки вэтом месте; при наличии вмерзли влед досок, палок идругих предметов; вслучае различной окраски льда; вовремя сильного перепада температуры ипотепления; следите задосугом детей иобъясняйте имопасность тонкого льда.

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По материалам: Gismeteo