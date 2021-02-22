Общество

Потепление: жителей Украины просят не выходить на тонкий лед

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Спасатели призывают граждан непренебрегать предостережениями, находясь вблизи замерзших водоемов!

Потепление: жителей Украины просят не выходить на тонкий лед

©pixabay.com

«Взимний период лед, которой покрываются водоемы, несет потенциальную опасность для людей, которые выходят нанее. Резкие перепады температур, пренебрежение элементарными правилами безопасности, любознательность детей приводят ктрагическим последствиям»,— сообщает пресс-служба Государственной службы Укрианы почрезвычайным ситуациям.

Сначала месяца наводоемах Украины погибли поменьшей мере 23человека.

Специалисты Службы спасения напоминают: выходить налед можно только при устойчивой морозной погоды; запрещается выходить налед, толщина ипрочность которой вам неизвестны; переходить водоемы нужно вспециально обозначенных иоборудованных для этого местах; запрещается спускаться налыжах скрутого берега нанепроверенный напрочность итолщину лед; запрещается собираться нальду большими группами водном месте; нельзя выходить налед: вместе соединения рек; вслучае быстрого течения реки вэтом месте; при наличии вмерзли влед досок, палок идругих предметов; вслучае различной окраски льда; вовремя сильного перепада температуры ипотепления; следите задосугом детей иобъясняйте имопасность тонкого льда.

Потепление: жителей Украины просят не выходить на тонкий лед

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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