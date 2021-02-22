Общество

Пациент в “скорой” отгрыз капельницу

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Пациент в "скорой" отгрыз капельницу

В Черкасской области на Городищине пациент в "скорой" отгрыз капельницу и напал на медиков с кулаками. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирину Назарок.

По ее словам, около 12 часов 21 февраля мужчине, который находился без сознания, вызвали скорую помощь в село Староселье на Городищине.

Уже на месте фельдшер приняла решение о госпитализации 40-летнего мужчины. В автомобиле "скорой", когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя.

Сначала он перегрыз капельницу, тогда выпрыгнул из машины. Употребляя нецензурные слова, мужчина начал бить по автомобилю и хотел ударить фельдшера. За женщину вступился водитель. Тогда пациент с угрозами расправы набросился с кулаками на водителя.

Фельдшер вызвала полицию. Бригада написала заявления.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пьяный пациент избил бригаду "скорой". В результате пострадали два медработника, их госпитализировали в травматологическое отделение.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 1 минута чтения
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