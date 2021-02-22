Когда ждать второй волны морозов: появился подробный прогноз

Синоптики предупреждают о новом потеплении, которое задержится в Украине до 24 февраля. Как сообщили специалисты Укргидрометеоцентр, оно будет недолгим, на смену которому придет новая волна морозов.

В понедельник, 22 февраля, во всех регионах Украины будет плюсовая погода. В южных областях до +9, а на западе страны до +11. Снег ожидается лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Во вторник в некоторых регионах похолодает: на западе будет плюсовая температура, а на востоке морозы от -1 до -6 днем, а ночью до -11. В центральных областях еще будет сравнительно тепло, днем -1+5, а ночью -1-4.

Читайте также

Синоптики рассказали, когда ждать настоящего тепла в Украине

Новая волна морозов ожидается 24 февраля. Синоптики предупреждают о заморозках до -14 и снегопадах в восточных областях, но в западных регионах будет по-настоящему весенняя погода с температурой до +10 градусов.

Ранее сообщали, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности