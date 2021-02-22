Из-за оттепели в Карпатах 22-23 февраля будет лавиноопасно
Всвязи соттепелью 22-23 февраля ввысокогорье Закарпатской области сохранится, 23февраля вгорах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень).
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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный.
Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.
Лавины обладают большой массой искоростью, они вызывают травмы, которые наносятся врезультате столкновения скамнями идеревьями, атакже сдавливания тела многотонными массами снега ипадения пострадавшего собрыва.
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По материалам: Gismeteo