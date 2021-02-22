Черные дельфины массово выбросились на берег в Новой Зеландии

Около 50 черных дельфинов выбросились у берегов косы Феруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии. Девять из них погибли. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Рейнджеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили 49 черных дельфинов, заблокированных на отмели отдаленной косы Феруэлл-спит в заливе Голден Бей.

По словам сотрудника департамента сохранения природного и исторического наследия Новой Зеландии Аманды Харви, оставшиеся в живых дельфины "чувствуют себя в целом хорошо".

В 2017 году на отмели косы Фаруэлл-спит уже была зафиксирована массовая гибель черных дельфинов. Из 700 заблокированных на мели животных удалось вернуть в море 450, еще 250 особей погибли.

Ранее мы писали о том, что в Одессе на берегу моря заметили дельфинов.

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По материалам: Подробности