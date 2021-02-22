Общество
23 февраля в большинстве областей Украины – без осадков
Вовторник, 23февраля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, взападных областях— малооблачно. Вбольшинстве областей осадков неожидается, лишь ввосточной части страны местами возможен кратковременный снег. Надорогах Украины удержится гололедица. Ветер северо-восточный, 3-11м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −18…−6 °С, днем температура воздуха составит −6…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −7…+2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+11 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−15…−13 °С, днем температура воздуха поднимется до−5…−1 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −10…−2 °С, днем воздух прогреется до−2…+7 °С.
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По материалам: Gismeteo