Общество

23 февраля в большинстве областей Украины – без осадков

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Вовторник, 23февраля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, взападных областях— малооблачно. Вбольшинстве областей осадков неожидается, лишь ввосточной части страны местами возможен кратковременный снег. Надорогах Украины удержится гололедица. Ветер северо-восточный, 3-11м/с.

23 февраля в большинстве областей Украины – без осадков

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −18…−6 °С, днем температура воздуха составит −6…+1 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −7…+2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+11 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−15…−13 °С, днем температура воздуха поднимется до−5…−1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −10…−2 °С, днем воздух прогреется до−2…+7 °С.

23 февраля в большинстве областей Украины – без осадков

©pikist.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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