В Украину идет “аномальное” потепление

Погода в Украине в воскресенье, 21 февраля, ожидается со значительным потеплением. На востоке и в центре страны температура воздуха поднимется на 16 градусов – с -15 до +1.

На западе и юге температура будет удерживаться на уровне показателей субботы. При этом в течение дня обещаются локальные осадки.



На востоке и севере страны пройдут незначительные осадки. Несмотря на "плюсовую" температуру синоптики обещают выпадение снега. При этом в остальных областях ожидается солнечная погода с переменной облачностью.

В большинстве областей в дневное время суток ожидается существенное потепление. На западе и юге средняя температура будет достигать отметок в +2… +5 градусов. Местами столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ночью там ожидаются сильные морозы до -8 градусов.

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Похожая ситуация будет наблюдаться и в центральных областях, однако ночью без сильных морозов. Минимальные отметки в темное время суток будут достигать -3 градусов.

Холоднее всего будет на востоке страны. Там и днем температура будет держаться в рамках -1… +3 градусов. В ночное же время столбики термометров упадут до -9 градусов Цельсия.

Сильных порывов ветра завтра не ожидается. По предварительным прогнозам, скорость ветра будет достигать 5-10 м/c.

Ранее сообщали, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности