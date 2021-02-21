В Уэльсе за сутки выпало больше месячной нормы осадков, из-за наводнения проводится эвакуация

ВУэльсе прошли сильные дожди, многие дороги затоплены, изотдельных домов эвакуированы люди. Поданным Метеорологического бюро Великобритании, внекоторых районах Южного Уэльса за24часа выпала более чем месячная норма осадков, сообщает BBC News.

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Вграфстве Кармартеншир зарегистрировано 127,6мм дождя, среднее количество осадков завесь февраль вЮжном Уэльсе составляет 98мм. Оползни инаводнения перекрыли важные дороги вграфствах Кередигион иПоуис. Метеорологи предупреждают, что навозвышенностях Южного Уэльса может выпасть до200мм дождя.

Жители нескольких домов вгороде Ньюкасл-Эмлин вЗападном Уэльсе были эвакуированы из-за риска наводнения, номногие предпочли остаться. Тем, кто решил неуходить, спасатели посоветовали переместиться наверхний этаж, взять предметы первой необходимости иоставаться насвязи.

Метеорологическое бюро объявило «оранжевое» предупреждение онаводнениях для 13из22графств Уэльса. Прогноз сильных дождей объявлен для западных частей Шотландии, атакже юго-западных графств Англии.

Жители Уэльса находятся вусловиях изоляции с20декабря 2020года, имзапрещены все поездки, кроме необходимых.

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©WEATHER WATCHERS| PAUL

©WEATHER WATCHERS| WATERGATE MILLER

По материалам: Gismeteo