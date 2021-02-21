Общество

В Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей: подробности ЧП

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В Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей: подробности ЧП

Конструкция с навесом упала на головы людям рядом со станцией метро "Героев Днепра" в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

На опубликованных кадрах видно, что навес упал прямо на стихийный рынок, который находится рядом со станцией столичного метрополитена.
 
К счастью, в результате ЧП никто серьезно не пострадал, а люди лишь отделались испугом.

В Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей: подробности ЧП

"Только что возле станции метро Героев Днепра на людей упал навес. Чудом никто серьезно не пострадал. Люди отделались испугом", – сообщает Telegram-канал и публикует фотографии с места инцидента.

В Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей: подробности ЧП

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По материалам: Подробности

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