Синоптики рассказали, когда ждать настоящего тепла в Украине

В Украине в 2021 году весна будет поздней – в начале марта особого тепла можно не ждать. Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"Весна не будет бурной, она будет затяжной", – отметила она.

По словам Мартазиновой, в марте не ожидается больших перепадов тепла и холода, изо дня в день температура будет повышаться очень медленно.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань заявил, что март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.

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Горбань заверил, что только ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему, а тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но будет недолгим. Первая половина мая будет теплой и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди.

Ранее сообщали, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности