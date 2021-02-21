Приметы на 22 февраля: что нельзя делать
22 февраля православные христиане чтят память святых Панкрата и Никиты. По поверью, на Панкрата нужно начинать лечить хронические болезни. Если это сделать, то от недугов удастся избавиться.
А еще в этот день можно отнести обувь в ремонт. Считается, что после этого вы ее еще долго проносите.
В этот день семена ненадолго выносили на мороз, а потом опять прятали в теплом месте. Делали это для того, чтобы они закалялись. Верили, что если такие семена посадить, то будет хороший урожай.
Что нельзя делать 22 февраля
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Нищих и обездоленных, которые принимают от вас деньги или продукты, нужно попросить помолиться за усопших.
- 22 февраля запрещено злоупотреблять спиртным.
- В этот день нельзя есть мясные продукты.
- Кроме того, на 22 февраля не принято работать, в том числе по дому.
- Под запретом ругань, ссоры, злые мысли, даже споры.
- В этот день не следует сажать растения, поскольку они, как считается, будут плохо расти и не дадут плодов.
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Приметы на 22 февраля
- Если после 22 февраля следующие 7 дней являются холодными – март будет очень теплым и солнечным.
- На деревьях снег налипает – примета к тому, что скоро будет потепление.
- Закат багряный 22 февраля – ждите снегопада.
- Беззвездная и темная ночь – скоро зима закончится.
- Если человек родился 22 февраля – это примета к тому, что он будет хорошим тружеником.
- Если выставить семена на мороз, а потом отнести их в теплое место, то они смогут закалиться и дать хорошие всходы при посадке.
- Весь день оттепель – зима не уйдет еще очень долго.
- Шумит лес – ждите скорого тепла.
- По примете 22 февраля очень холодно – больше морозов не будет.
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По материалам: Подробности