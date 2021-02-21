Погода в Украине 22 февраля: переменная облачность, днем местами до +10 °С
Впонедельник, 22февраля, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных изападных областях— малооблачно. Набольшей части территории страны осадков непредвидится, лишь ввосточной части пройдут кратковременные дожди смокрым снегом.
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Вюжных ивосточных областях, атакже вотдельных районах назападе надорогах образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный, 3-11м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…−1 °С, днем температура воздуха составит +1…+6 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −9…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +3…+9 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−2…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −2…0 °С, днем воздух прогреется до+3…+10 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo