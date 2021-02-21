Общество

Массивная пыльная буря несет из Сахары в Европу пыль и потепление

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Над Алжиром сформировался пылевой шлейф инаправился насевер вСредиземноморье, внастоящее время ондвижется всторону Западной Европы. Вближайшие дни поЕвропе распространится значительное количество пыли иустановится теплая весенняя погода, которая продержится доконца февраля, сообщает Severe Weather.

Массивная пыльная буря несет из Сахары в Европу пыль и потепление

©Severe Weather

Втечение ближайших дней пыль распространится вплоть доюга Скандинавии. Частицы пыли ипеска существенно повлияют накачество воздуха вИспании, Франции, Великобритании истранах Бенилюкса.

Впервые дни февраля 2021 года огромное количество пыли изСахары также было перенесено через Средиземное море вЦентральную Европу. Высокая концентрация пыли окрасила небо иснег воранжевые оттенки, создав почти марсианский пейзаж.

После продолжительного периода очень холодной погоды иснега вЕвропу поступит теплый воздух, который, вероятно, удержится доконца февраля. Это принесет весеннюю погоду сдневными температурами, приближающимися к+20°Cивыше.

Массивная пыльная буря несет из Сахары в Европу пыль и потепление

©NYDaily News

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Россия отказалась освободить Навального. Европа готовит ответ

1 час ago

25 февраля биржа ZKSwap «подарит» 80 миллионов своих токенов ZKS (видео)

2 часа ago

Джокович разгромил россиянина Медведева в финале Australian Open

3 часа ago

NASA предлагает желающим сделать фотографию на фоне марсианских пейзажей

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button