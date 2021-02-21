Массивная пыльная буря несет из Сахары в Европу пыль и потепление

Над Алжиром сформировался пылевой шлейф инаправился насевер вСредиземноморье, внастоящее время ондвижется всторону Западной Европы. Вближайшие дни поЕвропе распространится значительное количество пыли иустановится теплая весенняя погода, которая продержится доконца февраля, сообщает Severe Weather.

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Втечение ближайших дней пыль распространится вплоть доюга Скандинавии. Частицы пыли ипеска существенно повлияют накачество воздуха вИспании, Франции, Великобритании истранах Бенилюкса.

Впервые дни февраля 2021 года огромное количество пыли изСахары также было перенесено через Средиземное море вЦентральную Европу. Высокая концентрация пыли окрасила небо иснег воранжевые оттенки, создав почти марсианский пейзаж.

После продолжительного периода очень холодной погоды иснега вЕвропу поступит теплый воздух, который, вероятно, удержится доконца февраля. Это принесет весеннюю погоду сдневными температурами, приближающимися к+20°Cивыше.

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По материалам: Gismeteo