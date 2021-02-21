Индонезию захлестнули наводнения, в Джакарте эвакуированы 1,3 тыс. человек

После проливных дождей, охвативших части Индонезии, встолице Джакарте иприлегающих районах началось сильное наводнение. Более1,3тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Floodlist.

©Pemadam DKI Jakarta

Согласно информации метеорологического агентства Индонезии (BMKG), вмеждународном аэропорту имени Халима Перданакусумы вВосточной Джакарте за24часа до19февраля зарегистрировано 160мм дождя. Заследующие 24часа вЮжной Джакарте выпало 226мм осадков.

Пожарно-спасательная служба Джакарты (Pemadam DKI Jakarta) проводила эвакуацию жителей иззатопленных домов. Агентство почрезвычайным ситуациям (BPBD) заявило, что 379 семей или 1380 человек покинули свои жилища.

ВВосточной Джакарте паводковые воды местами достигали глубины 1,8м. Вода наулицах Южной Джакарты поднялась докрыш автомобилей. Опострадавших пока несообщается.

Отдельные районы Западной Джакарты также затоплены, нопосостоянию на20февраля эвакуация непроводилась.

Поданным BPBD, наводнение произошло из-за сильных дождей иразлива шести рек вЮжной иВосточной Джакарте.

©Pemadam DKI Jakarta

По материалам: Gismeteo