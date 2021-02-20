Украину атакуют новые морозы: синоптик дал неожиданный прогноз

Погода в Украине после 20 февраля не сильно обрадует. По прогнозу синоптиков в страну вернутся морозы уже через несколько дней.



Как прогнозирует Николай Кульбида, теплая погода задержится в Украине несколько дней, а в течение двух недель температура незначительно будет колебаться, однако погода будет оставаться зимней.

"Мы ждем в течение ближайших трех, даже четырех дней повышение температуры, причем очень существенное, а затем небольшое снижение, которое будет продолжаться и в дальнейшем таким образом, что ночные температуры будут составлять от 5 до 10 градусов мороза, а дневные – от 0 до 5 градусов мороза", – предупредил синоптик Укргидрометеоцентра.

Как говорит синоптик, на юге и западе Украины морозы будут достигать положительных значений.

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"Таким образом можно говорить, что зима продолжается, ничего особенно не изменилось, но температурный режим действительно будет значительно выше", – отметил Кульбида.

Резкий перепад температуры синоптик объяснил изменениями в глобальном климате.

Ранее сообщали, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности