В американском штате Оклахома аллигаторы впали в спячку и примерзли ко льду

Штат Оклахома пострадал отсильных морозов, затронувших части США впоследнюю неделю. Вокруге Мак-Кертен замерзло большинство неглубоких водоемов. Аллигаторы, обитающие вболотистой местности, прибегли кдревнему инстинкту выживания, добровольно вмерзнув влед, сообщает FOX 13.

©David Arbour/ Facebook

Рептилии оставались неподвижными, изо льда торчали лишь ихносы. Сотрудник Департамента охраны дикой природы Оклахомы Дэвид Арбор поделился вFacebook снимками, накоторых видны аллигаторы, обитающие наболотах района Ред Слау наюго-востоке штата.

Аллигаторы являются холоднокровными животными, они особенно уязвимы кэкстремальным погодным условиям, поскольку немогут регулировать температуру своего тела.

Вовремя холодов животные остаются намелководье, высовывая морды, чтобы оставить возможность дышать, когда вода покроется льдом. Аллигаторы впадают всостояние, напоминающее спячку умлекопитающих. Когда температура поднимется выше нуля, рептилии вернутся вобычное состояние.

©CNN

По материалам: Gismeteo