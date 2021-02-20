Резкое потепление: синоптики шокировали прогнозом погоды на 20 февраля

В субботу, 20 февраля, в Украину придет постепенное потепление. Самым ощутимым оно будет в западных и южных областях. В целом погода будет уютной и спокойной. Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в этих областях дневная температура будет держаться на уровне +1…+5 градусов, а на Закарпатье воздух вообще прогреется до +7 градусов.

Что касается остальной территории, то там в течение дня ожидается 0…-5 градусов. На севере и северо-востоке местами возможно снижение столбика термометра до -8 градусов.

"Ближайшая ночь еще сильно поморозит, ночь на воскресенье уже будет с умеренным морозом, а днем в воскресенье практически повсеместно будет или около нуля, или с "плюсами", – написала Диденко.

Недавно мощный снегопад "накрыл" Киев.

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По материалам: Подробности