Общество

Приметы на 21 февраля: что нельзя делать

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Приметы на 21 февраля: что нельзя делать

21 февраля православные христиане отмечают день памяти пророка Захария. Прозвище такое пророк получил за то, что как-то во сне увидел большой серп, который парил в воздухе. На самом деле серп оказался свитком с написанными откровениями от Господа.

Люди в этот период занимались подготовкой инвентаря к новому сезону. 21 февраля было принято осматривать серпы. Их готовили к работе, кропили крещенской или святой водой. 

В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестает клевать.

Что нельзя делать 21 февраля

  • В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.
  • Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

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Приметы на 21 февраля

  • Собака ложится на снег – скоро потеплеет, валяется в снегу – завтра будет метель.
  • Если ночью прогремело, можно рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.
  • В этот день женщины молятся святому Захарию, прося об удачной жатве. Верили, что молитвы будут услышаны.
  • Солнце заходит красно — к колючим ветрам и холодному лету.
  • Облака высоко плывут — к хорошей погоде.
  • Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, лето будет теплым.

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По материалам: Подробности

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