Приметы на 21 февраля: что нельзя делать
21 февраля православные христиане отмечают день памяти пророка Захария. Прозвище такое пророк получил за то, что как-то во сне увидел большой серп, который парил в воздухе. На самом деле серп оказался свитком с написанными откровениями от Господа.
Люди в этот период занимались подготовкой инвентаря к новому сезону. 21 февраля было принято осматривать серпы. Их готовили к работе, кропили крещенской или святой водой.
В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестает клевать.
Что нельзя делать 21 февраля
- В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.
- Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
Читайте также
Когда Пасха в 2021 году: дата празднования
Приметы на 21 февраля
- Собака ложится на снег – скоро потеплеет, валяется в снегу – завтра будет метель.
- Если ночью прогремело, можно рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.
- В этот день женщины молятся святому Захарию, прося об удачной жатве. Верили, что молитвы будут услышаны.
- Солнце заходит красно — к колючим ветрам и холодному лету.
- Облака высоко плывут — к хорошей погоде.
- Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, лето будет теплым.
Читайте также, когда Масленица в 2021 году, и что нельзя делать.
Также читайте, календарь садовода огородника на март, когда можно и нельзя работать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
По материалам: Подробности